Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Kursentwicklung

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Abend an Boden

03.10.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Walmart-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 102,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
87,20 EUR 0,97 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 102,39 USD. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 102,81 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 101,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 806.402 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 106,10 USD. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 3,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walmart-Aktie 29,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,830 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,931 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walmart-Aktie bei 114,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 24.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2026 2,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

