Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 101,73 USD.
Mit einem Kurs von 101,73 USD zeigte sich die Walmart-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Walmart-Aktie bis auf 101,78 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 101,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,46 USD. Zuletzt wechselten via New York 210.959 Walmart-Aktien den Besitzer.
Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,10 USD. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 4,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 28,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,830 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,931 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.
Walmart veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 24.11.2026.
In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2024
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2019
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.2018
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
