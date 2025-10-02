Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart büßt am Nachmittag ein

Walmart im Blick

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walmart-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 100,83 USD.

Das Papier von Walmart befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 100,83 USD ab. In der Spitze büßte die Walmart-Aktie bis auf 100,75 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 394.254 Stück.

Bei 106,10 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 21,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,830 USD an Walmart-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,931 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,33 USD je Walmart-Aktie aus.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Walmart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Walmart wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 24.11.2026.

Experten taxieren den Walmart-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,61 USD je Aktie.

