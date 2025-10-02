Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend leichter

Kurs der Walmart

Die Aktie von Walmart gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 101,72 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Walmart-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 101,72 USD ab. In der Spitze fiel die Walmart-Aktie bis auf 99,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.248.414 Walmart-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 106,10 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,31 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,98 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 22,36 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,931 USD, nach 0,830 USD im Jahr 2025. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 USD an.

Am 21.08.2025 hat Walmart in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Walmart dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

