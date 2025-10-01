Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Mittwochabend tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walmart. Zuletzt ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 101,67 USD.

Die Walmart-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 101,67 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 100,56 USD. Bei 102,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.211.560 Walmart-Aktien.

Bei 106,10 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 4,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,98 USD. Abschläge von 22,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Walmart-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,830 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,931 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,33 USD.

Am 21.08.2025 lud Walmart zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Walmart 177,40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.

