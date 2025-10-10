Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 101,89 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,1 Prozent auf 101,89 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 103,62 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 102,05 USD. Von der Walmart-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.145.599 Stück gehandelt.

Bei 106,10 USD markierte der Titel am 18.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 3,97 Prozent niedriger. Bei 79,37 USD erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 22,10 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,33 USD.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177,40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 169,34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Aktien von Jefferies und UBS geben nach: First Brands könnte UBS und Jefferies treffen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht