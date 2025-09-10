Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walmart am Abend zu

DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,26 +2,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,25 -2,0%Gold3.636 -0,1%
11.09.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walmart. Zuletzt ging es für das Walmart-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 102,09 USD.

Die Walmart-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 102,09 USD. Kurzfristig markierte die Walmart-Aktie bei 102,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,00 USD. Bisher wurden via New York 817.279 Walmart-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 105,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 2,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 77,49 USD erreichte der Anteilsschein am 20.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,33 USD an.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Walmart-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 24.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Walmart-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

