Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Walmart
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 103,48 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die Walmart-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 103,48 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,44 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,85 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 378.385 Walmart-Aktien den Besitzer.
Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,23 USD. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 1,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 77,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 25,12 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walmart-Aktie bei 114,33 USD.
Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
Analysen zu Walmart
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Walmart Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2024
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.2024
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2019
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.2018
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.2017
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen