Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Kursverlauf

Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Walmart

16.09.25 16:10 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Walmart

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 103,48 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
87,30 EUR -0,65 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Walmart-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 103,48 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,44 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,85 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 378.385 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,23 USD. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 1,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 77,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 25,12 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walmart-Aktie bei 114,33 USD.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 177,40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,76 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walmart-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Walmart OutperformBernstein Research
05.09.2025Walmart BuyUBS AG
22.08.2025Walmart BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025Walmart KaufenDZ BANK
22.08.2025Walmart BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

