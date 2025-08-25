DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.152 +0,3%Nas22.501 +1,1%Bitcoin99.961 +1,5%Euro1,1786 -0,3%Öl67,45 -0,7%Gold3.642 -0,5%
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose
Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein
WDH/Werbevermarkter Ströer senkt Prognose

18.09.25 20:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
37,80 EUR -0,90 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
(Tippfehler in Überschrift bereinigt)

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So dürften Umsatz vor Akquisitionen und bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 auf dem Vorjahresniveau liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Im vergangenen Jahr hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden und ein bereinigtes Ebitda von 626 Millionen Euro erzielt.

Ströer begründete dies mit weiter anhaltenden geopolitischen und

volkswirtschaftlichen Unsicherheiten sowie den sich daraus ergebenden Effekten

auf den Werbemarkt. Bislang hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf dem Niveau des Vorjahres von 6,4 Prozent sowie eine Entwicklung des bereinigten Ebitda leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt.

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./nas/la

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
09.09.2025Ströer SECo BuyUBS AG
08.09.2025Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Ströer SECo BuyWarburg Research
02.09.2025Ströer SECo BuyUBS AG
