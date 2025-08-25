WDH/Werbevermarkter Ströer senkt Prognose
(Tippfehler in Überschrift bereinigt)
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So dürften Umsatz vor Akquisitionen und bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 auf dem Vorjahresniveau liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Im vergangenen Jahr hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden und ein bereinigtes Ebitda von 626 Millionen Euro erzielt.
Ströer begründete dies mit weiter anhaltenden geopolitischen und
volkswirtschaftlichen Unsicherheiten sowie den sich daraus ergebenden Effekten
auf den Werbemarkt. Bislang hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf dem Niveau des Vorjahres von 6,4 Prozent sowie eine Entwicklung des bereinigten Ebitda leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt.
Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./nas/la
