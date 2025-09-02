Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Wells Fargo am Freitagabend ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 79,14 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 79,14 USD. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,70 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.217.836 Wells Fargo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 84,83 USD. Gewinne von 7,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 50,23 USD. Mit einem Kursverlust von 36,53 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen.

Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 30,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 31,76 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.10.2025 veröffentlicht. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)

Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest