Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 84,35 USD.

Das Papier von Wells Fargo legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 84,35 USD. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 84,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.467.246 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 88,63 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,07 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 58,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 30,74 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,66 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo.

