Notierung im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Montagabend mit Kurseinbußen

17.11.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Montagabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 83,76 USD abwärts.

Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 83,76 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,67 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,58 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.978.893 Wells Fargo-Aktien.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (58,42 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 30,25 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 31,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

