Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 84,87 USD.
Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 84,87 USD abwärts. Bei 84,21 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 84,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 331.550 Wells Fargo-Aktien gehandelt.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 88,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 4,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (58,42 USD). Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 45,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus.
Am 14.10.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,47 Prozent auf 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 31,80 Mrd. USD umgesetzt.
Die Wells Fargo-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.01.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 6,32 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
