Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Wells Fargo

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 77,81 USD.

Die Wells Fargo-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 77,81 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 77,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 77,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 585.913 Wells Fargo-Aktien.

Bei 84,83 USD markierte der Titel am 25.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (50,23 USD). Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 54,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,50 USD aus.

Am 15.07.2025 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 14.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

