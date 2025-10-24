Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Wells Fargo. Zuletzt sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 86,08 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 86,08 USD. Die Wells Fargo-Aktie legte bis auf 86,11 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 84,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 321.171 Wells Fargo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 87,46 USD. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 1,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 58,42 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie eingenommen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 14.01.2027.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,31 USD je Aktie.

