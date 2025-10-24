Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verteuert sich am Abend

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 86,77 USD. Im Tageshoch stieg die Wells Fargo-Aktie bis auf 86,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,86 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.865.844 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Mit Abgaben von 32,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Wells Fargo-Aktie.

Am 14.10.2025 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie eingenommen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,31 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

