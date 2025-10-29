Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gibt am Mittwochnachmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 86,47 USD.

Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 86,47 USD. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 86,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,90 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.057.321 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,46 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 58,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,44 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD.

Am 14.10.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,66 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31,91 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 14.01.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,31 USD je Wells Fargo-Aktie.

