Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück
Kursverlauf

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gibt am Mittwochnachmittag nach

29.10.25 16:08 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 86,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
74,67 EUR 0,02 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 86,47 USD. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 86,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,90 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.057.321 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,46 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 58,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,44 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD.

Am 14.10.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,66 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31,91 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 14.01.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,31 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

In eigener Sache

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

