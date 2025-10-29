Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Kurs der Wells Fargo

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 86,49 USD.

Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 86,49 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 85,88 USD. Mit einem Wert von 86,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.710.429 Wells Fargo-Aktien.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 1,12 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 58,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 32,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD.

Wells Fargo veröffentlichte am 14.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,91 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 31,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 14.01.2026 erwartet. Schätzungsweise am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken