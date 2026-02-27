DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.933 +0,4%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Wieder Kane-Doppelpack: FC Bayern gewinnt in Dortmund

01.03.26 09:26 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,12 EUR -0,03 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
DORTMUND (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat auch dank Doppeltorschütze Harry Kane einen riesigen Schritt Richtung Fußball-Meisterschaft gemacht und einen Angriff von Verfolger Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) erfolgreich abgewehrt. Der Tabellenführer gewann das Bundesliga-Topspiel beim BVB mit 3:2 (0:1) und hat nun fast uneinholbare elf Punkte Vorsprung auf die Schwarz-Gelben.

Im ausverkauften Dortmunder Stadion hatte Nico Schlotterbeck die Gastgeber bei seinem Comeback in der 26. Minute in Führung geköpft. Kane (54., 70./Foulelfmeter) drehte die Partie zugunsten der Münchner. Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Daniel Svensson (83.) konterte Joshua Kimmich (87.) mit dem Siegtreffer für den Titelverteidiger./jrz/DP/zb

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
