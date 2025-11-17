WW International Aktie News: WW International tendiert am Montagnachmittag südwärts
Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 26,57 USD.
Die WW International-Aktie wies um 15:48 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 26,57 USD abwärts. Die WW International-Aktie sank bis auf 26,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,00 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 25.768 Aktien.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,76 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 172,09 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 192,89 Mio. USD umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.03.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass WW International ein EPS in Höhe von 2,02 USD in den Büchern stehen haben wird.
