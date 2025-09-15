DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow45.993 +0,5%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.631 -0,7%Euro1,1849 -0,1%Öl68,24 -0,4%Gold3.680 -0,3%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schwächer: Rüstungstitel verlieren weiter Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schwächer: Rüstungstitel verlieren weiter
Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient
XETRA-SCHLUSS/Kaum Bewegung vor Fed-Entscheidung

17.09.25 17:47 Uhr
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 23.359 Punkte. Angesichts der Zinsentscheidung und Projektionen der US-Notenbank nach dem europäischem Handelsschluss hielten sich die Anleger zurück. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte der US-Notenbank am Abend gilt als ausgemacht. "Der Fokus liegt auf der Forward Guidance der Fed, besonders auf Signalen, ob es zu schnelleren Senkungen noch 2025 und dann 2026 kommt", blickte Lloyd Chan von MUFG voraus. Analysten halten die Fed-Sitzung für eine der spannendsten des Jahres, zumal sie innerhalb des Offenmarktausschusses deutlich abweichende Meinungen bringen dürfte. Dazu habe Fed-Chef Jerome Powell mit schwerem politischen Fahrwasser zu kämpfen.

Spannend wird auch die Frage, wie viele Abweichler es bei der Zinsentscheidung geben wird. Bei der jüngsten Sitzung waren es zwei gewesen. Am Dienstag wurde der von US-Präsident Donald Trump nominierte Stephen Miran zum Fed-Gouverneur ernannt. Beobachter halten es für möglich, dass er sich für eine Zinssenkung um gleich 50 Basispunkte einsetzen wird. Miran, oberster Wirtschaftsberater des Präsidenten, will dessen ungeachtet nicht von seinem Posten im Weißen Haus zurücktreten. Gegen diesen offensichtlichen Verstoß gegen die Unabhängigkeit der Notenbank haben die Demokraten nun einen Gesetzesvorschlag eingebracht.

Im DAX zeigten sich SAP erholt von den Vortagesverlusten, die Aktien legten um 3,2 Prozent zu. Rückenwind für die Erholung kam von Jefferies. In einem sogenannten Kamingespräch mit dem Finanzchef seien zahlreiche Wachstumsgelegenheiten besprochen worden. Die Analysten sind daher der Meinung, dass Ordereingang und Cashflow noch besser werden dürften als die aktuell auf der Buy-Side kursierenden Flüsterschätzungen.

Puma schossen 16,8 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf einen Bericht im Manager Magazin verwiesen. Dort hieß es, es gebe zwei Investoren, die Interesse an einem Erwerb der 29-Prozent-Beteiligung der Pinault-Familie an dem Sportartikelhersteller haben sollen. Ein Kauf des Pakets könnte den Weg für eine Übernahme ebnen, so die Einschätzung im Handel. Einer der Interessenten ist dem Bericht zufolge der kanadische Unternehmer Jamie Salter, CEO und Gründer der Authentic Brands Group (ABG), die Markenrechte aufkauft und dann an Dritte lizenziert. 2021 hat ABG die US-Marke Reebok von Adidas erworben. Der andere Interessent sei Alexander Dibelius, Co-Chef des Private-Equity-Investors CVC für den deutschsprachigen Raum, so da Magazin.

Die neuen Mittelfristziele 2028 von Schaeffler sind nach Einschätzung der UBS optimistischer als erwartet ausgefallen. Der Automobilzulieferer stellt Umsätze von 27 bis 29 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent in Aussicht - dem stehen Konsensschätzungen von 25,7 Milliarden Euro sowie 6,8 Prozent entgegen. Die angestrebte Ausschüttungsquote von 40 bis 60 Prozent entspreche der Prognose. Allerdings liegt der in Aussicht gestellte Free Cashflow von 600 bis 800 Millionen Euro ex Restrukturierungsaufwendungen unter der Erwartung von 850 Millionen. Für das Papier ging es 7,4 Prozent nach oben.

Krones büßten 5 Prozent ein. Im Handel wurde auf den Kapitalmarkttag am Berichtstag verwiesen. Dieser habe zwar insgesamt überzeugt, die ersten Indikationen zum Ausblick 2026 enttäuschten aber.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.359,18 +0,1% +17,2%

DAX-Future 23.390,00 -0,0% +15,3%

XDAX 23.385,87 -0,0% +18,0%

MDAX 30.217,38 +0,4% +17,6%

TecDAX 3.574,07 +0,7% +3,8%

SDAX 16.702,01 +0,4% +21,3%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,91 +19

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 17 23 0 3.485,5 50,1 3.711,1 51,2

MDAX 23 25 2 614,7 26,8 613,1 34,0

TecDAX 19 11 0 953,3 18,0 880,2 20,0

SDAX 43 24 3 94,8 7,2 85,8 6,5

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 11:48 ET (15:48 GMT)

