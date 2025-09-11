DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.920 -0,4%Nas22.134 +0,4%Bitcoin98.307 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.643 +0,3%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Freitagnachmittag zu

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 6,06 EUR nach oben.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:56 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 6,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,07 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 88.224 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. 22,06 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 2,18 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 64,00 Prozent sinken.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 24.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

