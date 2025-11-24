Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 4,36 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:17 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,33 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 21.635 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,27 EUR fiel das Papier am 26.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 33,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 18.11.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,23 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,60 Mrd. HKD – ein Plus von 22,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 100,66 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,67 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

