DAX23.290 +0,9%Est505.534 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -0,7%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.071 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag nordwärts

24.11.25 09:24 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 4,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,38 EUR 0,04 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:17 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,33 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 21.635 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,27 EUR fiel das Papier am 26.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 33,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 18.11.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,23 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,60 Mrd. HKD – ein Plus von 22,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 100,66 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,67 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Trotz Gewinnsprung: Xiaomi-Aktie stürzt nach Zahlen weiter ab - Anleger nehmen Gewinne mit

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung