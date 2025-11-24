Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zieht am Mittag an

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,38 EUR zu.

Um 11:57 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,40 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 4,33 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 66.151 Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 68,90 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Abschläge von 25,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,23 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 123,60 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 100,66 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.03.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,67 CNY je Xiaomi-Aktie.

