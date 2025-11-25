Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 4,53 EUR.

Das Papier von Xiaomi konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 4,53 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 4,54 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,49 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 22.762 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,27 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 38,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 HKD gegenüber 0,23 HKD im Vorjahresquartal. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,60 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,66 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Xiaomi am 24.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,67 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Trotz Gewinnsprung: Xiaomi-Aktie stürzt nach Zahlen weiter ab - Anleger nehmen Gewinne mit

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen