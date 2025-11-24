Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 4,46 EUR zu.

Die Aktie legte um 16:06 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,7 Prozent auf 4,46 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 4,47 EUR. Bei 4,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 101.855 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 36,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,52 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,23 HKD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,79 Prozent auf 123,60 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,66 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 24.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Trotz Gewinnsprung: Xiaomi-Aktie stürzt nach Zahlen weiter ab - Anleger nehmen Gewinne mit

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen