Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag höher

So entwickelt sich Xiaomi

25.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,2 Prozent auf 4,57 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:58 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 4,57 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 46.394 Stück.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Abschläge von 28,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 18.11.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,52 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,23 HKD je Aktie eingenommen. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,60 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,66 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,67 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

