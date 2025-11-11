Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 27,07 USD zu.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 4,0 Prozent auf 27,07 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Xpeng-Aktie sogar auf 28,05 USD. Bei 27,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 4.182.371 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Am 11.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 3,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,15 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 58,81 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 1,12 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 17.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 24.11.2026 dürfte Xpeng die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,031 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.
