Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 26,29 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 15:51 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 26,43 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 542.717 Zalando-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 14,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,82 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

