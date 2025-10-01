Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Verlusten

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,89 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 25,89 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,64 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.714 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,81 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 22,52 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 13,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,82 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,84 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

