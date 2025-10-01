DAX23.845 -0,2%Est505.518 -0,2%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,07 -1,5%Gold3.891 +0,8%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Profil
Zalando im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Verlusten

01.10.25 09:27 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,89 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,09 EUR -0,27 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 25,89 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,64 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.714 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,81 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 22,52 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 13,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,82 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,84 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
