Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag im Minusbereich

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,06 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 26,06 EUR ab. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,98 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.318 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 34,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 13,58 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,82 EUR je Zalando-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

