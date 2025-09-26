Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 26,00 EUR nach.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 26,00 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,73 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,39 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 662.885 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 54,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2025 (22,52 EUR). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 15,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,82 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

