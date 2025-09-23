Zalando Aktie
Marktkap. 6,84 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Co-Chef des Modehändlers, David Schröder, habe sich zuversichtlich gezeigt und die Übernahme von About You besonders positiv hervorgehoben, schrieb Anne Critchlow nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,54 €
|Abst. Kursziel*:
65,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,06%
|
Analyst Name:
Anne Critchlow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|11:06
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
