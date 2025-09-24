Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 26,98 EUR zu.

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 26,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 27,04 EUR. Bei 26,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 15.126 Stück.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,55 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 22,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2025). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 16,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,82 EUR angegeben.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

