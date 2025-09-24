Zalando Aktie News: Zalando zieht am Vormittag an
Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 27,82 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 27,82 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 28,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.882 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 37,82 EUR.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
