Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 26,57 EUR ab.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 26,57 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 26,55 EUR. Bei 26,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 19.717 Stück.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 33,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2025 (22,52 EUR). Mit Abgaben von 15,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,82 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie klettert an DAX-Spitze - Großaktionär kauft zu

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel wäre eine Zalando-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert

Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal