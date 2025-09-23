DAX23.504 -0,5%ESt505.453 -0,4%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1793 -0,2%Öl67,93 +0,2%Gold3.777 +0,3%
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Notierung im Blick

Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochvormittag südwärts

24.09.25 09:25 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 26,57 EUR ab.

Zalando
26,54 EUR -0,13 EUR -0,49%
Aktie kaufen

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 26,57 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 26,55 EUR. Bei 26,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 19.717 Stück.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 33,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2025 (22,52 EUR). Mit Abgaben von 15,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,82 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
