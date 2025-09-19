Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,46 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 26,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 26,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 458.330 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 51,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR. Mit Abgaben von 14,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,82 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,84 Mrd. EUR – ein Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

