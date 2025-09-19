Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 26,50 EUR. Bei 26,68 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 247.036 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Bei 22,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 17,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,82 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 EUR je Aktie.



