Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,29 EUR nach oben.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 26,29 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,25 EUR. Bisher wurden heute 430.109 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 52,45 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 14,34 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,82 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Zalando-Aktie.

