DAX 24.315 -0,2%ESt50 5.435 -0,3%Top 10 Crypto 16,00 +0,0%Dow 44.883 -0,1%Nas 21.598 -0,1%Bitcoin 99.826 -0,5%Euro 1,1669 -0,4%Öl 66,54 +0,6%Gold 3.333 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 Bayer BAY001 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen laufen: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Lilium-Aktie verliert zweistellig: Anleger bleiben zurückhaltend beim insolventen Flug-Taxi-Konzern Lilium-Aktie verliert zweistellig: Anleger bleiben zurückhaltend beim insolventen Flug-Taxi-Konzern
Ukraine-Treffen im Weißen Haus: Trump: Waffenruhe nicht notwendig - EU-Sondergipfel am Dienstag Ukraine-Treffen im Weißen Haus: Trump: Waffenruhe nicht notwendig - EU-Sondergipfel am Dienstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
23,53 EUR +0,27 EUR +1,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

Baader Bank

Zalando Buy

18:51 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
23,53 EUR 0,27 EUR 1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von About You durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,38 €		 Abst. Kursziel*:
36,87%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
23,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,00%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

18:51 Zalando Buy Baader Bank
13.08.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Zalando Kaufen DZ BANK
12.08.25 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Investmentbeispiel DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren verdient DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren verdient
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Rot
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Montagmittag im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag im Minus
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen