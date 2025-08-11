Zalando Aktie
Marktkap. 6 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von About You durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,38 €
|Abst. Kursziel*:
36,87%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
23,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,00%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|18:51
|Zalando Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.