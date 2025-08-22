RBC Capital Markets

Zalando Outperform

08:06 Uhr

Aktie in diesem Artikel Zalando 24,68 EUR -0,02 EUR -0,08% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Einzelhandel zählt Zalando bei einem durchschnittlichen Gewinnwachstum im mittleren bis hohen Zehn-Prozent-Bereich und vergleichsweise moderater Bewertung zu den bevorzugten Werten der Analystin Manjari Dhar, wie aus einer Einschätzung am Dienstag hervorgeht./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images