Zalando im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Mittwochmittag

24.09.25 12:05 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Mittwochmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Das Papier von Zalando legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 27,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 27,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,76 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 265.465 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 32,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,52 EUR am 06.08.2025. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 20,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,82 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

