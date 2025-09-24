Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Zalando-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,43 EUR.

Die Zalando-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,43 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 28,06 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,27 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 322.539 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Gewinne von 46,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 22,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 17,90 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,82 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 EUR je Aktie.

