Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit roter Tendenz

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 27,28 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 27,28 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 27,14 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,58 EUR. Zuletzt wechselten 494.878 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,92 Prozent. Am 06.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 21,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,82 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.



