Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag auf rotem Terrain

26.09.25 12:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 26,47 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,8 Prozent auf 26,47 EUR ab. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 26,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 227.121 Zalando-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,42 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,92 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,82 EUR an.

Am 05.08.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Sean Gallup/Getty Images

