Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag stärker

29.09.25 12:08 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,42 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 26,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 245.573 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,76 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
09:16Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:16Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
