DAX23.791 +0,2%ESt505.511 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.156 -0,7%Euro1,1729 +0,3%Öl69,53 -0,3%Gold3.814 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
DroneShield Aktie mit neuer Rally - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT DroneShield Aktie mit neuer Rally - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Investment-Tipp Zalando-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp Zalando-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester - Yen-Stärke belastet Börse Tokio

29.09.25 09:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
152,00 EUR 4,80 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DroneShield Ltd
2,41 EUR 0,28 EUR 13,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Montag die positiven Vorzeichen dominiert. Stützend wirkten die freundlichen Vorgaben der Wall Street vom Freitag. In den USA hatte ein im Rahmen der Erwartungen ausgefallener PCE-Preisindex die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank genährt. Neue Zölle der Trump-Administration und der drohende "Shutdown" hatten die Kauflust der US-Anleger indessen etwas gebremst. Zum 1. Oktober droht die Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

Wer­bung

Gegen die positive Tendenz in der Region ging es in Tokio mit dem Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent nach unten auf 45.044 Punkte. Auf den japanischen Aktien lastete die Aufwertung des Yen zum Dollar. Nach Aussage von Asahi Noguchi, Mitglied des geldpolitischen Rates der japanischen Notenbank, wird eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan immer wahrscheinlicher. Dies gab dem Yen Auftrieb. Die US-Währung wiederum wurde von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve gedrückt.

In Shanghai schloss der Composite-Index nach anfänglichen Verlusten 0,9 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückte im späten Handel um 2 Prozent vor. Positive Analystenkommentare zu den Wachstumsaussichten des Cloud- und KI-Geschäfts von Alibaba verhalfen der Aktie des Internetgiganten zu einem Plus von 4,5 Prozent.

Die Börse im australischen Sydney gewann 0,9 Prozent. Im Blick stand der für Dienstag angekündigte Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia. Es wird weithin erwartet, dass die RBA die Zinsen unverändert lassen wird. Unter den Einzelwerten machten Droneshields einen Satz von 18 Prozent. Die Aktie des australischen Drohnenherstellers profitierte von den jüngsten geopolitischen Ereignissen, besonders von Drohnenangriffen. Seit Jahresbeginn summiert sich ihr Anstieg auf fast 400 Prozent.

Wer­bung

In Seoul ging es mit dem Kospi um 1,3 Prozent nach oben.

Der Goldpreis erreichte ein neues Rekordhoch. Der Preis des Edelmetalls wird von der Erwartung sinkender US-Zinsen und der politischen Unsicherheit nach oben getrieben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.862,80 +0,9% +7,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 45.043,75 -0,7% +13,7% 08:30

Kospi (Seoul) 3.431,21 +1,3% +43,0% 08:30

Shanghai-Comp. 3.862,53 +0,9% +14,2% 09:00

Wer­bung

Hang-Seng (Hongk.) 26.615,18 +1,9% +30,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:27 % YTD

EUR/USD 1,1733 0,2 1,1705 1,1674 +13,0%

EUR/JPY 174,43 -0,3 174,98 174,96 +7,4%

EUR/GBP 0,8725 -0,1 0,8734 0,8747 +5,5%

GBP/USD 1,3447 0,3 1,3402 1,3348 +7,1%

USD/JPY 148,67 -0,5 149,49 149,86 -4,9%

USD/KRW 1.399,25 -0,7 1.409,70 1.413,11 -4,5%

USD/CNY 7,1056 -0,2 7,1230 7,1237 -1,2%

USD/CNH 7,1212 -0,3 7,1405 7,1436 -2,6%

USD/HKD 7,7793 -0,0 7,7798 7,7790 +0,1%

AUD/USD 0,6569 0,3 0,6550 0,6531 +5,7%

NZD/USD 0,5791 0,2 0,5777 0,5762 +3,0%

BTC/USD 111.643,55 0,7 110.819,65 109.420,60 +15,7%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,61 65,14 -0,8% -0,53 -9,6%

Brent/ICE 69,63 70,13 -0,7% -0,50 -8,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.818,28 3.760,32 +1,5% +57,97 +43,3%

Silber 46,96 46,072 +1,9% +0,89 +59,6%

Platin 1.380,10 1.349,99 +2,2% +30,11 +54,2%

Kupfer 4,80 4,77 +0,6% +0,03 +16,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 03:21 ET (07:21 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung