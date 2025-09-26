MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester - Yen-Stärke belastet Börse Tokio

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Montag die positiven Vorzeichen dominiert. Stützend wirkten die freundlichen Vorgaben der Wall Street vom Freitag. In den USA hatte ein im Rahmen der Erwartungen ausgefallener PCE-Preisindex die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank genährt. Neue Zölle der Trump-Administration und der drohende "Shutdown" hatten die Kauflust der US-Anleger indessen etwas gebremst. Zum 1. Oktober droht die Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

Wer­bung Wer­bung

Gegen die positive Tendenz in der Region ging es in Tokio mit dem Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent nach unten auf 45.044 Punkte. Auf den japanischen Aktien lastete die Aufwertung des Yen zum Dollar. Nach Aussage von Asahi Noguchi, Mitglied des geldpolitischen Rates der japanischen Notenbank, wird eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan immer wahrscheinlicher. Dies gab dem Yen Auftrieb. Die US-Währung wiederum wurde von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve gedrückt.

In Shanghai schloss der Composite-Index nach anfänglichen Verlusten 0,9 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückte im späten Handel um 2 Prozent vor. Positive Analystenkommentare zu den Wachstumsaussichten des Cloud- und KI-Geschäfts von Alibaba verhalfen der Aktie des Internetgiganten zu einem Plus von 4,5 Prozent.

Die Börse im australischen Sydney gewann 0,9 Prozent. Im Blick stand der für Dienstag angekündigte Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia. Es wird weithin erwartet, dass die RBA die Zinsen unverändert lassen wird. Unter den Einzelwerten machten Droneshields einen Satz von 18 Prozent. Die Aktie des australischen Drohnenherstellers profitierte von den jüngsten geopolitischen Ereignissen, besonders von Drohnenangriffen. Seit Jahresbeginn summiert sich ihr Anstieg auf fast 400 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

In Seoul ging es mit dem Kospi um 1,3 Prozent nach oben.

Der Goldpreis erreichte ein neues Rekordhoch. Der Preis des Edelmetalls wird von der Erwartung sinkender US-Zinsen und der politischen Unsicherheit nach oben getrieben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.862,80 +0,9% +7,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 45.043,75 -0,7% +13,7% 08:30

Kospi (Seoul) 3.431,21 +1,3% +43,0% 08:30

Shanghai-Comp. 3.862,53 +0,9% +14,2% 09:00

Wer­bung Wer­bung

Hang-Seng (Hongk.) 26.615,18 +1,9% +30,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:27 % YTD

EUR/USD 1,1733 0,2 1,1705 1,1674 +13,0%

EUR/JPY 174,43 -0,3 174,98 174,96 +7,4%

EUR/GBP 0,8725 -0,1 0,8734 0,8747 +5,5%

GBP/USD 1,3447 0,3 1,3402 1,3348 +7,1%

USD/JPY 148,67 -0,5 149,49 149,86 -4,9%

USD/KRW 1.399,25 -0,7 1.409,70 1.413,11 -4,5%

USD/CNY 7,1056 -0,2 7,1230 7,1237 -1,2%

USD/CNH 7,1212 -0,3 7,1405 7,1436 -2,6%

USD/HKD 7,7793 -0,0 7,7798 7,7790 +0,1%

AUD/USD 0,6569 0,3 0,6550 0,6531 +5,7%

NZD/USD 0,5791 0,2 0,5777 0,5762 +3,0%

BTC/USD 111.643,55 0,7 110.819,65 109.420,60 +15,7%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,61 65,14 -0,8% -0,53 -9,6%

Brent/ICE 69,63 70,13 -0,7% -0,50 -8,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.818,28 3.760,32 +1,5% +57,97 +43,3%

Silber 46,96 46,072 +1,9% +0,89 +59,6%

Platin 1.380,10 1.349,99 +2,2% +30,11 +54,2%

Kupfer 4,80 4,77 +0,6% +0,03 +16,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 03:21 ET (07:21 GMT)