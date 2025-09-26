Zalando Aktie News: Zalando stabilisiert sich am Montagvormittag

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 26,29 EUR.

Mit einem Wert von 26,29 EUR bewegte sich die Zalando-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Zalando-Aktie legte bis auf 26,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,15 EUR aus. Bei 26,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 22.793 Zalando-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 52,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,34 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,82 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Aktie aus.

