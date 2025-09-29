DAX23.880 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.151 -0,4%Nas22.536 -0,2%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1727 ±-0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.837 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX letztlich fester -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Rüstungsaktien, Etsy und Shopify im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen! Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen!
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken  Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Blick auf Zalando-Kurs

Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

30.09.25 16:10 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,18 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,36 EUR 0,21 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 26,18 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 25,89 EUR. Bei 26,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 519.406 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,98 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,82 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Investment-Tipp Zalando-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktienempfehlung: So bewertet Berenberg die Zalando-Aktie

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen