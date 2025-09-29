Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,18 EUR ab.

Die Zalando-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 26,18 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 25,89 EUR. Bei 26,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 519.406 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,98 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,82 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

