NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Seine bereinigte operative Ergebnisschätzung (Ebit) für die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege 3 Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Frederick Wild in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für das Jahr liege er indes knapp darüber. Die Aktie des Onlinehändlers bleibe eine der besten Wachstumswetten in der europäischen Branche./rob/gl/edh

