Zalando Aktie
Marktkap. 6,8 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Seine bereinigte operative Ergebnisschätzung (Ebit) für die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege 3 Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Frederick Wild in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für das Jahr liege er indes knapp darüber. Die Aktie des Onlinehändlers bleibe eine der besten Wachstumswetten in der europäischen Branche./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,32 €
|Abst. Kursziel*:
17,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,19%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|14:56
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14:56
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14:56
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.