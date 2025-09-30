DAX 23.991 +0,5%ESt50 5.555 +0,5%Top 10 Crypto 16,07 +1,4%Dow 46.368 -0,1%Nas 22.564 -0,4%Bitcoin 99.209 +2,1%Euro 1,1753 +0,1%Öl 65,42 -2,5%Gold 3.874 +0,4%
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- US-Börsen schwächer erwartet -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Lamb Weston - Kartoffelproduzent dank Sparmaßnahmen Back on Track!
Western Digital -KI-Boom sorgt für kräftig steigende HDD-Nachfrage!
Zalando Aktie

26,23 EUR +0,18 EUR +0,69 %
STU
Marktkap. 6,8 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Jefferies & Company Inc.

Zalando Buy

14:56 Uhr
Zalando Buy
Zalando
26,23 EUR 0,18 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Seine bereinigte operative Ergebnisschätzung (Ebit) für die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege 3 Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Frederick Wild in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für das Jahr liege er indes knapp darüber. Die Aktie des Onlinehändlers bleibe eine der besten Wachstumswetten in der europäischen Branche./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Analysen zu Zalando

14:56 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
12.09.25 Zalando Buy Warburg Research
mehr Analysen

